Comune in crisi finanziaria, Gramaglia: "Fare chiarezza e ristabilire la verità"

Il capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, solleva l’incognita legata alle condizioni finanziarie in cui versa il Comune, sollecitando un'operazione verità "necessaria per sostenere dei rimedi concreti non nascondendo polvere sotto il tappeto".

Gramaglia commenta: "E’ il momento di iniziare a raccontare i fatti per come stanno. Sicuramente la situazione finanziaria del Comune di Agrigento non è in salute così come si vuole far credere. Quando sento parlare di risanamento dei conti rabbrividisco, perché, oltre al danno di una città ferma e completamente nel degrado, siamo costretti a sorbirci la beffa di una situazione finanziaria tutt'altro che positiva. Il Comune di Agrigento - aggiunge - aveva già trascorso un periodo critico come questo nel 2019, poi superato con un avanzo di cassa di oltre 25 milioni di euro alla fine del 2020. In questi due anni cos’è successo? Bisogna ristabilire la verità, chiedendo anche una verifica delle spese fatte. Si tratta di errori che di questo passo rischiano di portare l’Ente in dissesto ancora una volta a danno dei cittadini”.