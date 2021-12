Palazzetto dello sport abbandonato, scatta interrogazione consiliare

E' stata casa dello sport empedoclino per anni: adesso sul destino del palazzetto "Hamel" scatta una interrogazione consiliare. A presentarla è stato il consigliere comunale Salvatore Agrò.

"Il tetto - scrive nell'interrogazione - presenta infiltrazioni di acqua piovana, all'interno l'impianto elettrico non funziona, gli spogliatoi sono inagibili, inoltre manca tutto l'arredo, come denunciato da alcuni ex dirigenti delle società sportive. Si chiede quindi al sindaco quali siano le intenzioni sulle problematiche della struttura sportiva evidenziati e se in futuro il palazzetto possa essere riattivato e riutilizzato consegnandolo alla città e a tutti quei giovani che negli anni passati hanno avuto un punto di riferimento e di aggregazione sociale".