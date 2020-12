Lillo Firetto: "Finalmente Agrigento ha un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Finalmente Agrigento ha un Piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima".Lillo Firetto ex sindaco e consigliere Comunale dichiara: " A seguito di adesione al Patto dei Sindaci per il clima e l'energia, con un finanziamento regionale ottenuto negli ultimi mesi del 2019 dopo la partecipazione a un bando regionale del 2018, sono state avviate le attività di redazione del Paesc ed è stato individuato l' energy manager. Durante il periodo di lockdown, purtroppo il tecnico incaricato è deceduto. Abbiamo subito individuato un nuovo professionista, che al termine delle attività di analisi e progettuali, ha redatto l’importante strumento ieri adottato all’unanimità dal Consiglio Comunale. Colmiamo così un gap che ci vedeva impossibilitati ad accedere alle misure previste per la riqualificazione energetica, per assenza di un idoneo strumento di pianificazione, di cui siamo stati sprovvisti poiché nel 2013 il Comune lasció sfumare l’opportunità di un finanziamento regionale per la redazione del Paes.

Il nostro impegno verso la sostenibilità ci aveva già portato a pianificare ulteriori attività, e questo consentirà all’attuale amministrazione di proseguire in tale direzione. Potrà usufruire delle misure previste nella strategia di sviluppo urbano sostenibile, elaborata dal Comune di Agrigento e approvata dalla Regione, nell’ambito dei finanziamenti di Agenda urbana, utilizzando risorse per la riqualificazione energetica di alcuni edifici scolastici per i quali sono già predisposti i progetti preliminari per tre milioni di euro.

Oggi, coerentemente all’impegno assunto, dotiamo la città di strumenti idonei a perseguire risparmio energetico e riduzione dei costi, aumentare la resilienza e sviluppare sinergie e approcci condivisi.