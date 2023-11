Varato il Pacchetto sicurezza, Giancarlo Granata: “Grazie al Governo Meloni è finita la pacchia per criminali e sopraffattori”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, responsabile del Dipartimento Legalità, Sicurezza e Immigrazione, Giancarlo Granata, interviene nel merito del pacchetto sicurezza, il provvedimento approvato ieri dal Consiglio dei Ministri che prevede, tra le iniziative più rilevanti, più tutele per le Forze dell’Ordine, un forte contrasto alle occupazioni abusive degli immobili, l’introduzione di pene severe per chi organizza rivolte in carcere, una stretta sulle truffe commesse ai danni degli anziani e delle persone più fragili, una stretta contro i blocchi stradali e misure specifiche anti-borseggio e contro chi impiega i minori nell’accattonaggio.

“Il pacchetto di misure approvate ieri dal Governo Meloni – dichiara Giancarlo Granata - intende garantire la sicurezza nazionale e tutelare quel principio di legalità che è posto alla base dell’ordinamento giuridico italiano che rappresenta uno dei cardini fondamentali del sistema dei valori costituzionali.

Un provvedimento che rappresenta un giro di vite rispetto al passato ed un messaggio a criminali e sopraffattori: la pacchia è finita”.