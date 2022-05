Reparto di Ortopedia verso la chiusura? Azione chiede chiarimenti: "Zappia risponda"

“Ci informano che il reparto di ortopedia di Sciacca, dopo i recenti pensionamenti, si ritrova adesso con un organico effettivo di 2 dirigenti medici in servizio e preposti per suddetto reparto, ma allo stesso tempo ci comunicano che pare non essere in programma nessuna nuova assunzione per nuovi dirigenti".

A denunciarlo in una nota sono Calogero Spallino e Antonino Ferraro, rispettivamnte responsabile per l'organizzazione regionale e segretario provinciale di "Azione", il partito di Calenda.