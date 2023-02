Carenze di organico in ospedale, Carmelo Pace incontra medici e direttore sanitario

Il vicepresidente della Commissione sanità all’Ars Carmelo Pace incontrerà i medici e il direttore sanitario dell’ospedale “San Giacomo d’Altopasso” di Licata, Alfonso Avenia, per cercare di risolvere il problema della carenza di organico all’interno del nosocomio.

“Un incontro necessario - dice Pace - per scongiurate le voci sul paventato stop alle attività dell’Unità operativa causata dalle carenze d’organico. Purtroppo persistono delle criticità che ricadono sulle spalle di sanitari e medici in servizio presso gli altri ospedali della provincia. È dunque importante interloquire con chi opera in prima linea senza risparmiarsi già da anni, soprattutto a causa della pandemia: l’auspicio è trovare soluzioni e rassicurazioni concrete per loro e per tutta la sanità della provincia di Agrigento”. L’incontro istituzionale all’ospedale di Licata è previsto giovedì 2 marzo alle 10,30.