Carenze nei servizi e mancanza di personale, Pullara: "L'ospedale di Canicattì è al collasso"

“Gli utenti che per necessità si rivolgono alla struttura sanitaria di Canicattì restano amareggiati e sconfortati di fronte alle gravi carenze nei servizi e alla mancanza di personale. Apprendo che è stata limitata la funzionalità del centro trasfusionale aperto solo la mattina. L'ambulatorio di neurologia non è più operativo e pertanto le visite sono dirottate altrove. La chirurgia è con pochi medici in servizio, per non parlare anche degli anestesisti. In allerta anche il reparto di ostetricia e ginecologia con poco personale medico".

A scagliarsi contro la governance Asp è il deputato regionale di “Prima L'Italia” e vice presidente della commissione Sanità Carmelo Pullara.

"Già lo scorso 28 settembre 2021 - scrive - dopo aver effettuato insieme ai colleghi della commissione sanità un sopralluogo presso gli ospedali di Licata e Canicattì, votammo all’unanimità una risoluzione dove venne specificata la necessità urgente di un potenziamento dei due ospedali, tenuto conto, soprattutto, delle gravi carenze organiche di medici, infermieri e oss. Il 6 aprile scorso - continua - due mesi fa prima e con anticipo rispetto al periodo estivo, convocai un’audizione urgente invitando tutti i rappresentanti politici dei comuni di Licata e Canicattì e la direzione generale dell'Asp di Agrigento per capire e discutere a che punto fosse l’attuazione di quanto specificato nella risoluzione, ma in quella occasione il sindaco Corbo e nessuno dei suo rappresentati si presentò e pertanto quella assenza impedì l’analisi sullo ospedale di Canicattì".

Pullara ho convocato per domani la Commissione speciale di indagine e verifica delle leggi sul tema.