Circolazione dei mezzi non Euro3 a Lampedusa, firmata interrogazione

Limitazioni alla circolazione stradale dei mezzi commerciali non Euro3 nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i consiglieri comunali Errera, Fragapane, Mannino, Mercurio presentano una interrogazione al sindaco.

In particolare si chiede di "sapere se sia stata fatta un’indagine e/o studio volti censire i veicoli commerciali Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed i ciclomotori e motocicli Euro 0, presenti sul territorio; conoscere i dati territoriali inquinanti accertati e motivati che hanno portato all’emissione dell’ordinanza sindacale; sapere come mai – attesa l’urgenza e la necessità di emettere la predetta ordinanza per motivi di inquinamento – non si sia intanto operato nella direzione di 'regolamentare nei periodi estivi l’afflusso e la circolazione dei veicoli sul territorio comunale, istituendo un divieto di sbarco per i mezzi inquinanti appartenenti a soggetti non residenti'" ma "soprattutto se non si ritenga ritirare in autotutela l’ordinanza in oggetto, avendo cura di riemetterla tenendo in considerazione quanto finora esposto".