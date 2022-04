Opere strategiche finanziate dalla Protezione civile regionale, Savarino: “La serietà del nostro operato porta ai risultati”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La IV Commissione Ambiente presieduta dall’on. Giusi Savarino questa mattina è tornata a fare il punto con la Protezione Civile regionale sullo stato di avanzamento e i finanziamenti alle opere idrauliche e di consolidamento lungo il territorio.

“A Santo Stefano di Quisquina e Cammarata - dichiara la Presidente Savarino - la serietà del nostro operato, i tavoli tecnici e i sopralluoghi dei mesi scorsi, in sinergia con gli amministratori locali e il Presidente Musumeci, hanno portato a importanti risultati.

Sono stati, infatti, finanziati i lavori per alcune opere strategiche: per la regimentazione delle acque meteoriche e messa in sicurezza del vallone Mannirazza a Santo Stefano di Quisquina dal valore di 3,5 milioni di euro e due interventi a Cammarata, l’uno per la sistemazione idraulica del torrente Saraceno, l’altro per i torrenti affluenti per un importo complessivo di 6,5 milioni di euro.

E non è tutto - prosegue l’onorevole - sono iniziati i lavori a Porto Empedocle sul fronte del consolidamento del costone Vincenzella per 4 milioni di euro. La Protezione Civile ci ha fatto sapere, inoltre, che a Siculiana, dove ancora 40 famiglie attendono di poter rientrare nelle loro abitazioni, un primo lavoro è stato già eseguito, dovrà adesso partire un secondo lavoro di consolidamento per 2 milioni e mezzo di euro da eseguire con la Protezione civile e il dissesto.