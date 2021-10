Operazione antidroga a Raffadali, il Pd: "Grazie ai carabinieri del paese e a quelli di Agrigento"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Esprimiamo soddisfazione per l'operazione antidroga, eseguita questa notte dalla locale stazione dei Carabinieri di Raffadali, supportati dal personale della compagnia di Agrigento. Il fenomeno dello spaccio ed utilizzo di sostanze stupefacenti, molto diffuso tra le giovani generazioni, come documentato dall'operazione odierna, rappresenta un grosso problema per la nostra comunità. Bisogna continuare nell'azione di controllo del territorio affinché questo fenomeno venga sradicato definitivamente.

Istituzioni, forze dell'ordine e famiglie, devono portare avanti unitariamente, le iniziative di contrasto al fenomeno dell'utilizzo e spaccio di sostanze stupefacenti.