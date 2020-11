Operatori sanitari impegnati nell'emergenza Covid, Pullara: "I soldi destinati a loro dove sono finiti?"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continuiamo a chiamare “eroi” gli operatori della sanità, non solo quegli ospedalieri ma anche quelli del 118, però non riusciamo a passare dalle parole ai fatti.

Sono le parole del presidente della commissione Sanità alla Ars On. Carmelo Pullara

A oltre sei mesi dall’approvazione della legge finanziaria regionale (2 maggio 2020) – continua il parlamentare - il governo regionale non è riuscito a pagare il bonus che come parlamento, io tra i primi, abbiamo fortemente voluto ed approvato. Certamente non sono i soldi a potere ripagare i rischi e la fatica ma sono il segno della gratitudine e dell’attenzione ma anche della motivazione. Perché questa ipocrisia di questa politica?

Ho sentito parlare – afferma il deputato - di pre-impugnativa forse un nuovo istituto giuridico?! Chiedo pertanto che senza indugio si dia corso all’applicazione della norma ad oggi valida ed efficace. Per chiarezza ricordo a me stesso che si tratta di 1000 euro ad operatore al mese da Marzo 2020 fino al termine della emergenza pandemia. Non posso rimanere silente perché sarebbe complicità e condivisione di colpevolezza. E’ il momento della responsabilità ognuno la propria come per le passerelle. Non di minore importanza è la gestione del reperimento delle risorse che invito a fare con metodi trasparenti, il click day ha dimostrato di essere trasparente ed efficace, e con contratti univoci. In tale ultimo senso c’è una giungla, si passa dal contratto libero professionale al tempo determinato come se nulla fosse.

Ma mi chiedo - conclude Pullara -che libera professione, per esempio, possono esercitare gli OSS?! Si chiedano i doveri ma si diano diritti e dignità. Ciò valga per tutte le categorie e per tutti gli ambiti, dagli ospedali pubblici a quelli privati passando per il servizio 118. Sono certo che quello che dico è il pensiero dei più ma rimane silente. Se questa politica non è in grado di rispondere a tali minime esigenze non gli resta che farsi da parte.