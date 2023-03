Piano regolatore generale, la seconda commissione consiliare permanente chiede notizie sullo stato di avanzamento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

La seconda commissione consiliare permanente composta dal presidente La Felice e da Valentina Cirino e Francesco Alfano, si è riunita per avere delucidazioni sullo stato di avanzamento e i tempi di attesa in merito al Piano regolatore generale, strumento urbanistico importante, redatto a suo tempo con cura da tecnici lungimiranti ed intuitivi.

L' assessore Valeria Proto insieme al consulente specialista esterno architetto Di Loreto e l' architetto Dispensa, comunicano l' istituzione del tanto atteso ufficio di piano e che finalmente, grazie ai nuovi strumenti utili come i pc, si porterà ad elaborazione la Vas, indispensabile per rendere operativo il Piano regolatore generale. Comunicano altresì, delle tre aree su cinque, già sottoposte a studio per la procedura di prescrizione.

La commissione, alla luce delle notizie apprese, auspica nella velocizzazione di tutte le procedure connesse all' operatività del Prg e che l' amministrazione debba stimolare positivamente l' ufficio di piano affinché questo sia auspicabile.