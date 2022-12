Distributore di carburante fuori legge? Il Codacons: “I nulla osta non andavano concessi”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Libero consorzio Comunale (ex Provincia Regionale) ha concesso i nulla osta definitivi (variando il progetto dopo il nostro accesso agli atti dell’ottobre scorso) all’apertura di un nuovo distributore di carburanti sulla SP3, in contrada San Benedetto, in territorio di Favara.

Secondo i nostri tecnici (anche dopo i correttivi apportati al progetto) il tutto continua ad essere fuori legge e sottoporrà ad alto rischio incidente chi transiterà su quella strada

Le autorizzazioni rilasciate per la costruzione di un nuovo distributore di carburanti in località “San Benedetto” su territorio del Comune di Favara (AG) sulla strada denominata (SP3) di proprietà del Libero Consorzio Provinciale, sono state rilasciate non rispettando quanto stabilito nella Circolare 8599 del 11/01/1960 e S.M. che stabilisce le prescrizioni che devono essere osservate per il rilascio delle licenze di accesso per le stazioni di rifornimento e di servizio.

Come abbiamo già scritto, avevamo il sospetto, che grazie all’accesso agli atti, oggi è certezza, non sono state rispettate le prescrizioni di legge per la sicurezza nella nascita dell’impianto. Abbiamo tutti i documenti autorizzativi che ci permettono di dire che avevamo ragione noi, qualcuno ci smentisca o ci dimostri che esistono disposizioni diverse. Sembra non interessare a nessuno la tutela della salute pubblica e dei cittadini specie degli automobilisti,