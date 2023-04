Nuovo ingresso nella giunta Brandara: arriva il neo assessore Angelo Scanio

Ha giurato il nuovo assessore dell'amministrazione Brandara a Naro. Lui è Angelo Scanio, insegnante, in possesso di due lauree in filosofia e scienze della formazione, consulente per il turismo tramite società di consulting, esperto in gare d'appalto ed appassionato di sport.

Il suo ingresso s’inquadra nel contesto della revisione degli incarichi della giunta Brandara avviata nei giorni immediatamente precedenti alla discussione della sfiducia. A breve il quadro del nuovo esecutivo del sindaco sarà completo e la squadra sarà nuovamente operativa.

"Ringrazio il professore Scanio - ha detto la sindaca Maria Brandara - per avere accettato l'incarico a titolo gratuito e per dare nuovo impulso al lavoro svolto fino a questo momento”.