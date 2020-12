Nuovi ingressi nel partito "Fratelli d'Italia", ecco Tonino Scalia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il Consigliere comunale di Favara, Tonino Scalia, fa il suo ingresso in Fratelli d'Italia. A comunicarlo ufficialmente, stamattina, all'interno dell'aula consiliare di Piazza Cavour e alla presenza dei vertici provinciali e cittadini del partito, lo stesso Tonino Scalia: "Aderisco a Fratelli d'Italia perché mi rispecchio nei suoi valori - dichiara Scalia - sono onorato di unirmi politicamente agli amici del gruppo di Favara, Adriano Barba, Antonio Moscato e Rosalia Sgarito, ed al Commissario provinciale, Calogero Pisano, a cui sono legato da una sincera amicizia.

Porterò in Consiglio comunale gli ideali e le battaglie del partito, sono certo che dopo di me arriveranno altri consiglieri comunali a condividere il nostro progetto di città, così da contribuire, tutti insieme, alla costruzione di una coalizione di centrodestra che possa presentarsi compatta e vincente alle prossime amministrative".

Esprime soddisfazione il Portavoce cittadino di Fratelli d'Italia, Adriano Barba: "Sono felice dell'ingresso di Tonino Scalia nel nostro partito, ho sempre ammirato di lui la passione che ha per la sana politica e la grande capacità di trasmetterla a chi gli sta vicino.

Tonino si è sempre distinto per le battaglie a favore della gente e per l'amore che ha per Favara, ci accomuna una visione di città che guardi ai bisogni della gente".

Il Presidente del Circolo territoriale favarese, Antonio Moscato, fa gli auguri di buon lavoro a Tonino Scalia ed afferma: "Con il suo ingresso avremo fin da subito forza in Consiglio comunale, nei prossimi giorni cominceremo a lavorare insieme e sono convinto che lo faremo nel migliore dei modi".

Entusiasta anche la dirigente Rosalia Sgarito: "Con Tonino, e tutti gli altri amici, miglioreremo questa città, la città in cui viviamo con i nostri figli e che tanto amiamo, Fratelli d'Italia sarà per Favara la svolta che tutti noi cittadini stiamo aspettando".

Soddisfazione per l'adesione del Consigliere comunale Scalia anche per il Commissario di Fratelli d'Italia, Calogero Pisano, e per il Consigliere comunale di Agrigento, Fabio La Felice, che hanno fortemente voluto essere presenti all'evento e che hanno voluto portare gli auguri di un proficuo lavoro da parte di tutto il gruppo dirigente provinciale del partito.