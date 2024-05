L'Udc in forte crescita in tutta la Sicilia con numerose adesioni al partito: ecco tutti i nomi

L’Udc in Sicilia, con il coordinamento regionale di Decio Terrana, continua a crescere e fa registrare, negli ultimi giorni, nuove adesioni in diversi comuni siciliani.

Fausto Ridolfo a Milazzo è stato nominato responsabile regionale per le attività produttive; Giuseppe Scattareggia, a Messina già assessore comunale della giunta del sindaco De Luca è stato nominato vice coordinatore provinciale; Salvatore Buscemi a Villafranca Sicula, già capogruppo del partito, ha comunicato l’ adesione dei consiglieri comunali Federico Maniscalco Federico, attuale vice presidente del consiglio comunale, e del consigliere Antonio Scarpinato. Ignazio Crimi a Salemi è stato nominato coordinatore del partito; Massimo Sciacca, attuale assessore alle finanze, e il consigliere comunale Gioacchino Minutella hanno aderito all’ Udc a Campobello di Mazara; Domenico Bruno è stato designato coordinatore cittadino a Bagheria; Maria Grazia Conigliaro coordinatrice locale a San Giuseppe Jato affiancata da Francesca Genovese con il ruolo di coordinatrice delle donne; Giovanni Palmisano di Palermo nominato componente del direttivo provinciale di Palermo con la delega allo sport; Gaetano Licata, già sindaco di Lercara Friddi, è stato nominato vice coordinatore provinciale a Palermo.

“Cresce l’ Udc in Sicilia, con il fattivo contributo di quanti credono nei valori del nostro partito – ha dichiarato Decio Terrana – e ringrazio i coordinatori provinciali per il lavoro svolto sul territorio e per le nuove adesioni. Occorre coinvolgere quanti credono in una politica moderata e desiderano mettere esperienza e competenza al servizio degli altri con spirito di generosità. L’ Udc è un partito con un radicato patrimonio ideale che può offrire occasione di impegno e responsabilità al servizio della collettività, nel solco dei valori della dottrina sociale della Chiesa”.