Nuove adesioni a Forza Italia di Ravanusa: ecco di chi si tratta

Altre adesioni a Forza Italia agrigentina. A Ravanusa hanno aderito Filippo Pirrera in qualità di segretario, Gianfilippo Lombardo, ex consigliere ed ex assessore, in qualità di interlocutore con le varie rappresentanze politiche, e Domenico Ciuni, imprenditore agricolo, in qualità di responsabile della politica agraria.

I tre, già sostenitori in passato della linea politica di Forza Italia, affermano: “Aderiamo al partito perché ne condividiamo i valori e i programmi. Abbiamo chiesto di potere costituire il Circolo locale di Forza Italia. Da subito ci impegneremo a sostegno della candidata di Forza Italia alle elezioni Europee, Margherita La Rocca Ruvolo”.