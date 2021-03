Nuova nomina per "Giovani Udc", arriva un nuovo coordinatore: è Carmelo Falco

L'Udc di Agrigento può contare su una nuova figura. Il coordinatore nazionale dei Giovani Udc, Gero Palermo, ha fatto sapere di avere affidato a Carmelo Falco, ricercatore del Gal Hassin - centro internazionale per le Scienze Astronomiche, il compito di coordinare i tanti giovani della provincia di Agrigento che ogni giorno si avvicinano sempre più all’Udc ritenendolo il giusto punto di riferimento per i valori a cui credono.

“Sono entusiasta per la nomina di Carmelo – trasmette il coordinatore Nazionale Giovani Gero Palermo – Una figura professionale di così alto spessore è il giusto punto di riferimento da dare a tutti quei giovani moderati della Provincia di Agrigento che ogni giorno si avvicinano sempre più al nostro partito. La nomina di Carmelo rafforza il desiderio dell’Udc di puntare su competenze e formazione per far crescere una nuova classe dirigente politica adeguata a guidare le Istituzioni Italiane. Stiamo realizzando una Formazione di spessore e di qualità; proprio sabato scorso abbiamo parlato, nella nostra Scuola di Formazione Politica Online, di Innovazione e comunicazione, affrontando temi quale aocial media marketing e Trasformazione Digitale, parlando delle Nuove Tecnologie per l’Industria 4.0 e delle nuove professioni digitali”.

Carmelo Falco, dopo un decennio di esperienze all’estero ha deciso di rientrare in Sicilia dove attualmente svolge l’attività di astronomo ricercatore al Telescopio Robotico GRT2 del GAL Hassin - centro internazionale per le scienze astronomiche di isnello.

“Accolgo la nomina con grande soddisfazione – trasmette il neo coordinatore provinciale dei giovani di Agrigento - Sono cosciente della responsabilità di condurre il movimento giovanile agrigentino verso una crescita nei valori politici e etici dell’Udc. L’Italia ha tanto bisogno di una forza moderata e, anche se laica, con valori profondi e cristiani. Con alte motivazioni cercherò di contribuire, insieme ai tanti giovani del partito, al raggiungimento di questi obiettivi. Ringrazio di cuore il coordinatore Regionale dell’Udc in Sicilia, Decio Terrana, ed il coordinatore nazionale dei Giovani Gero Palermo per la fiducia. Sarà un onore servire nel mio piccolo una comunità politica così importante”.

Soddisfatto anche il coordinatore Politico dell’Udc in Sicilia, Decio Terrana che trasmette: “Carmelo sarà un valore aggiunto per tutta la Provincia di Agrigento. Abbiamo identificato in lui la giusta guida per la rete dei Giovani della Provincia di Agrigento. Il suo alto spessore umano e professionale sarà un vero punto di riferimento per quei Giovani che molto presto ricopriranno cariche pubbliche importanti e guideranno il nostro paese”.