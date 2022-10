Cianciana, Francesco Alfano aderisce alla Nuova democrazia cristiana

Il consigliere comunale Francesco Alfano entra ufficialmente nella Nuova democrazia cristiana di Totò Cuffaro. “Da cittadino e da consigliere comunale - dice - ho favorevolmente aderito alla Nuova democrazia cristiana poiché legato al responsabile cittadino Aniello Paturzo e all’assessore Liborio Curaba da un’amicizia fraterna. Insieme siamo stati protagonisti di numerose battaglie portate avanti per Cianciana e per il nostro territorio. Ma sono legato anche a tutto il gruppo politico che mi ha sostenuto fin dalle elezioni del 2018.

Ringrazio l’onorevole Carmelo Pace per la fiducia che mi ripone e per le capacità che mi riconosce, oltre al sentimento di stima e sincera amicizia che a lui mi lega. Sono convinto che la sua elezione possa portare benefici enormi per la comunità, tra i quali la viabilità e la riapertura dell’ospedale di Ribera, presidio sanitario di vitale importanza per i monti Sicani.

Un ringraziamento particolare e tanta ammirazione vanno al commissario regionale Totó Cuffaro per avere svolto un grande lavoro di radicamento nel territorio agrigentino e siciliano, per me e per tanti valido stimolo di crescita politica”.