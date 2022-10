Nuova Democrazia Cristiana, ecco il nuovo coordinatore a Calamonaci: nominato Enzo Raffiti

E’ Enzo Raffiti il nuovo coordinatore della Nuova Democrazia Cristiana a Calamonaci. Il commissario regionale del partito, Totò Cuffaro, ha ufficializzato la nomina.

“La mia adesione alla Nuova Democrazia Cristiana – ha commentato Raffiti – deriva dal rapporto di stima e dall’impegno profuso al servizio della comunità dell’onorevole Carmelo Pace con il quale abbiamo piacere di intraprendere un lungo e senza dubbio proficuo percorso politico per incidere in maniera significativa nell'attuale realtà politica che ha senz’altro necessità dell’apporto dei democratici cristiani, così come ormai auspicato da più parti.

All'onorevole Carmelo Pace e al commissario regionale Totò Cuffaro, che hanno svolto un egregio lavoro di apertura e radicamento nel territorio, vanno i miei più sentiti ringraziamenti per la fiducia accordatami. Prende il via per Calamonaci un nuovo percorso politico. I valori sono quelli della vecchia, storica democrazia ad ispirazione cristiana. Quella di don Luigi Sturzo, di Alcide De Gasperi, del gelese Giuseppe Alessi e di Salvatore Aldisio.

Sono pronto, con le mie idee e il mio impegno, a riportare a Calamonaci un'identità politica ormai abbandonata e tutto questo insieme ai giovani che sono la nostra linfa vitale e al partito della Democrazia Cristina Nuova che mi ha dato piena fiducia.

Partendo dalle nostre radici e guardando al futuro, intendo contribuire a dare un nuovo slancio ad un’azione che punta al dialogo, nonché all’inclusione di nuove forze.

Il compito che mi è stato affidato mi porterà a far credere al popolo che ancora oggi si può fare politica, ma la politica vera, delle idee e del confronto, analizzando i veri bisogni, le esigenze e le richieste dei cittadini.

Infatti sarà mio intento avviare un laboratorio delle idee e dell’ascolto dove i cittadini saranno parte attiva della politica locale e provinciale“.