Dc a Burgio: arriva l’adesione del consigliere Piazza mentre Leovirisario diventa commissario cittadino

La Nuova democrazia cristiana si “muove” anche a Burgio: arriva l’adesione del consigliere comunale Calogero Piazza mentre Pasquale Leovirisario diventa commissario cittadino del partito.

“La mia scelta - dice quest’ultimo - da amante della politica sin dai tempi dell’Università di avvicinarmi e aderire alla Democrazia cristiana nuova, scaturisce dalla stima e dall’ammirazione che ho sempre avuto per il commissario regionale Totò Cuffaro e per l’amico Carmelo Pace. Grazie agli ideali e ai valori moderati di una forza politica ad ispirazione cristiana che dà fondamentale valore alla famiglia e a difesa della libertà dei singoli cittadini, voglio intraprendere un nuovo e fervido percorso politico, fondato sulla fiducia per una politica vera, del confronto e del dialogo, atta ad accogliere idee e richieste di ogni singolo cittadino, in particolar modo dei giovani che rappresentano il futuro e che saranno parte integrante e allo stesso tempo fondamentale per questo nuovo laboratorio politico locale. Inoltre, l’essere stato nominato commissario cittadino a Burgio, ha destato un vivo e forte interesse anche al nostro consigliere comunale Calogero Piazza, persona da me sempre stimata ed apprezzata per le sue numerose battaglie portati avanti sia per i cittadini di Burgio che per il nostro comprensorio. Sono sicuro che Totò Cuffaro e Carmelo Pace, con il loro impegno, la forza di volontà e la tenacia che hanno sempre manifestato in questi anni e che ne è a testimonianza il risultato ottenuto nell’ultima tornata elettorale, saranno un punto di riferimento e di ripartenza per il nostro territorio”.