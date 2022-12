Nuova Dc, Sebastiano Costanza nominato coordinatore cittadino a Licata

È Sebastiano Costanza il coordinatore cittadino della Nuova Democrazia Cristiana a Licata. L’incarico gli è stato conferito dal commissario regionale del partito Totò Cuffaro. “Il nostro partito - ha detto quest’ultimo - per potere prosperare anche nel territorio licatese, ha necessità di uomini come Costanza che possano rappresentare i valori cui ci ispiriamo. Licata è una città che vive ancora oggi troppi disservizi ed il cui popolo ha necessità di immediate risposte e di concretezza politica. Unitamente al deputato e capogruppo all’Ars del territorio agrigentino Carmelo Pace, siamo certi delle indubbie capacità morali, politiche e di coesione che contraddistinguono il nuovo dirigente Sebastiano Costanza. A lui vanno i nostri migliori auguri per un prospero e fattivo lavoro sul territorio”.