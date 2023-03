Cambiamenti in consiglio comunale ad Aragona, arriva Katia Gallo per creare il gruppo della Dc

Katia Gallo subentra nel consiglio comunale di Aragona e aderisce alla Democrazia cristiana a circa un anno dalle amministrative . E’ stata la prima dei non eletti e prende un posto ad un consigliere che si è dimesso. Diventano così 2 i rappresentanti del partito di Totò Cuffaro nel civico consesso aragonese: con Katia Gallo, infatti, c’è anche il collega Raimondo Chiara. Entrambi, nelle prossime ore, ufficializzeranno, al presidente del Consiglio, la costituzione del gruppo della Democrazia Cristiana.

"Sono felice per il traguardo raggiunto - ha detto Katia Gallo - e al tempo stesso orgogliosa di poter rappresentare la Democrazia cristiana all'interno dell'aula consiliare di Aragona. Con il collega Raimondo Chiara inizieremo un percorso condiviso a sostegno della cittadinanza".

"Anche al consiglio comunale di Aragona - ha aggiunto il capogruppo della Dc all’Ars, Carmelo Pace - la Dc avrà un proprio gruppo dando prosecuzione al processo di espansione che sta avvenendo in tutte le province siciliane ed in particolare nell'Agrigentino. A Katia i complimenti da parte di tutto il partito per il traguardo raggiunto".