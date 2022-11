Ancora adesioni alla Nuova Dc, Gabriele Saladino entra nella squadra di Cuffaro

Il consigliere comunale di Montevago, Gabriele Saladino, aderisce alla Democrazia Cristiana Nuova. “In qualità di consigliere comunale - dichiarato - con immensa gioia ho comunicato al Ppesidente del Consiglio, la mia adesione al partito. Una scelta per me importante, ragionata e piena di convinzione.

La Nuova Dc offre finalmente ai cittadini le ideologie vere di un partito moderato, democratico, di centro, che rispecchia quella che è la mia missione politica. Un partito che incarna, come me, i veri valori della famiglia, dell’accoglienza, della solidarietà e tutti quei buoni valori che rappresentano il cuore pulsante di una società giusta e democratica.

Una strada che ho intrapreso dopo aver appoggiato e supportato la candidatura dell’amico Carmelo Pace alle elezioni regionali, che ci hanno visto vittoriosi con un risultato abbastanza chiaro: la Democrazia Cristiana non è mai morta ed oggi è più viva che mai. Tutto ciò si è potuto realizzare grazie alla visione e all’intraprendenza del commissario regionale Totò Cuffaro che – continua Saladino – ha avuto il coraggio di riportare in alto un vessillo che ormai mancava da tanto tempo e che la gente desiderava ritrovare. Per questo motivo, ringrazio entrambi per averci creduto ed avermi coinvolto in un progetto sicuramente ambizioso e vincente. Sono sicuro che questa mia scelta può rappresentare un passo avanti per il mio percorso politico e per la mia Montevago che adesso può contare anche sull’impegno dell’onorevole Pace con il quale mi farò portavoce degli interessi dei miei concittadini”.