Siculiana, la DC incontra il sindaco: “Pronti a partecipare ad iniziative per il bene comune”

Lo scorso 19 gennaio una delegazione del nuovo gruppo della DC di Siculiana, che fa riferimento a Carmelo Pace, neo eletto all’Ars, formato dal commissario cittadino Giuseppe Scibetta, dal responsabile del Dipartimento provinciale cultura e epettacolo Calogero Lino, dall’assessore Domenico Marsala, da Alessio Colletti e da Ottavio Vella, ha incontrato il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito.

Durante l’incontro il gruppo ha manifestato al sindaco l’intenzione di voler essere partecipe in modo propositivo a tutte quelle iniziative che concorrono al bene comune, pur rimanendo sempre attento e vigile sull’operato posto in essere dall’Amministrazione. Il primo cittadin,o accogliendo di buon grado l’iniziativa, ha esposto le linee programmatiche future. Il gruppo, a nome di tutto il direttivo, ha ringraziato per la disponibilità manifestata.

Tenendo fede ai valori della Dc, quale forza moderata e aperta al dialogo, il gruppo si prefigge, altresì, di incontrare prossimamente tutte le altre forze politiche presenti sul territorio siculianese.