Ancora adesioni nella Nuova Dc: a Cammarata Vincenzo Carità è il nuovo commissario cittadino

A Cammarata è Vincenzo Carità il nuovo commissario cittadino della Nuova Democrazia cristiana. L’incarico gli è stato conferito dal commissario regionale Totò Cuffaro. Carità è già stato consigliere comunale e presidente del Consiglio.

"Ringrazio l'onorevole Carmelo Pace e Totò Cuffaro - ha dichiarato - per la fiducia. Le scelte del commissario regionale sono finalizzate a dare linfa e spinta ai territori.

Per questo lavoreremo tutti insieme per Cammarata e per il territorio agrigentino mettendo a disposizione impegno e professionalità per la crescita della Dc".