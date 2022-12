Nuova Democrazia cristiana, Maurizio Buggea nominato commissario cittadino

“Voglio condividere la mia nomina a commissario cittadino della Democrazia cristiana. E' per me motivo di grande orgoglio rappresentare in questo preciso momento storico la Democrazia cristiana ad Agrigento”: con queste parole l’avvocato Maurizio Buggea ufficializza il suo nuovo ruolo all’interno del partito nella città dei templi.

“Con grande entusiasmo - prosegue - metto al servizio del partito il mio impegno politico, condividendone i valori originari ispiratori della famiglia, libertà e partecipazione.

Io credo in un partito basato sulla ampia partecipazione democratica, tesa alla realizzazione politica di una visione comune condivisa. L'obiettivo è quello di scommettere con quanti, come me, credono ancora nella crescita e nello sviluppo, nella capacità di rinnovamento, nella determinazione dei giovani e nella saggezza degli anziani, nella ricchezza valoriale di uomini e donne siciliani.

All'onorevole Carmelo Pace e al commissario regionale della Democrazia cristiana, onorevole Totò Cuffaro, vanno i miei più sinceri e sentiti ringraziamenti per la fiducia accordatami”.