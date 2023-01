Nuovo ingresso nella Dc empedoclina, Melania Nuara entra nella “squadra” di Cuffaro e Pace

La consigliera Melania Nuara di Porto Empedocle aderisce alla Dc. Una decisione accolta con entusiasmo dal partito di Totò Cuffaro e del deputato regionale Carmelo Pace.

“Melania Nuara - si legge in una nota del coordinamento cittadino firmata da Giovanni Gangarossa - ha formalizzato ed ufficializzato tale scelta che merita una manifestazione di gratitudine per le parole spese sia nei confronti del coordinatore cittadino sia nei confronti del deputato regionale Pace e di Cuffaro.

Affiancando la gioventù e l’entusiasmo della Nuara all’esperienza del consigliere Agrò, primo rappresentante in Consiglio, in virtù del recente approdo, raggiungiamo un risultato certamente significativo come la costituzione del gruppo consiliare che, al di là della valenza simbolica, rappresenta invero un passo decisivo nella direzione di dare ancor più autorevolezza alla voce ed alle iniziative della Democrazia cristiana.

È giusto che oltre alla soddisfazione indirizzi loro un caloroso ringraziamento non tanto e non solo per la fiducia rivolta al nostro progetto, ma principalmente perché contribuiranno, con la guida e l’indirizzo del coordinamento cittadino, a tutte le proposte politiche della Dc.

Auspichiamo che il confronto che si è aperto a seguito delle dimissioni del presidente del consiglio comunale non diventi una mera discussione sulle poltrone ma possa essere un’occasione per superare una fase amministrativa tutt’altro che esaltante ed affrontare con decisione le emergenze sociali ed economiche che impattano gli empedoclini”.