Dc nuova, ancora adesioni: Angela Chiazza commissaria cittadina ad Alessandria della Rocca

Continua il lavoro della Dc Nuova sul territorio di Agrigento per strutturarsi in provincia. Angela Chiazza nominata commissaria cittadina di Alessandria della Rocca del partito di Cuffaro.

"Da cittadina alessandrina, legata al mio paese per lavoro,sono orgogliosa di aver accettato la nomina di commissario coordinatore di Alessandria della Rocca ed ufficializzo l adesione al partito - spiega in una nota -. Ringrazio infinitamente il presidente Cuffaro, promotore della Dc nuova per avermi dato l'opportunità di svolgere questa mansione e l'onorevole Carmelo Pace al quale sono legata da una profonda stima di amicizia e che tanto ammiro per l immensa caparbietà che ha nel credere in progetti propositivi nei confronti della collettività e nella voglia di rilanciare il territorio agrigentino, martoriato da numerosi problemi e dallo scarso entusiasmo della gente verso le istituzioni".