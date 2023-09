Nomine Asp, Cuffaro: "Unico interesse è scegliere i migliori"

"Leggo dalla stampa di indiscrezioni di postazioni da ricoprire sulle nomine delle Asp siciliane e di attese da parte dei partiti. Sono d’accordo col presidente della Regione, Renato Schifani, nel ribadire che l’unico interesse della politica debba essere quello di far sì che i migliori direttori generali possano guidare le aziende sanitarie e che sempre la politica non debba interferire in una procedura concorsuale in atto".

Lo dichiara il segretario nazionale della Democrazia Cristiana, Totò Cuffaro, a proposito delle indiscrezioni dei giorni scorsi. "Tengo altresì a precisare - aggiunge - che la DC ha il solo interesse a dare alla sanità siciliana il meglio della governance possibile".