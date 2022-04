La nomina del nuovo direttore Aica, Cuffaro: "Non ha i requisiti previsti dal bando"

"Non ha i requisiti previsti dal bando che prevedeva la conoscenza approfondita di enti pubblici e privati a rilevanza economica. A rilevanza economica". Lo ha detto, chiarendo la sua posizione il sindaco di Raffadali: Silvio Cuffaro, in merito alla nomina di Domenico Armenio, già capo del Genio civile di Agrigento e dirigente regionale, a nuovo direttore generale di Aica.

"Il bando ha un taglio economico, requisiti che appunto Armenio non ha. Il punteggio della commissione - ha aggiunto Cuffaro - non lo posso sindacare. E' stata appunto una decisione della commissione, ma ribadisco, dal mio punto di vista, in base al bando, Armenio non ha i requisiti previsti".