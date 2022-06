Naro, Maria Teresa Geraci nominata commissario di Forza Italia

La vice presidente del consiglio comunale di Naro, Maria Teresa Geraci, è stata nominata commissario di Forza Italia dal commissario provinciale del partito agrigentino, Margherita La Rocca Ruvolo, in accordo con il vice segretario regionale di Forza Italia, Riccardo Gallo. L'affidamento dell'incarico è stato sancito nel corso di un incontro a cui, tra gli altri, hanno partecipato l'assessore regionale agli Enti locali, Marco Zambuto, e Peppe Saito, personalità di spicco di Forza Italia a Naro.

"Abbiamo avuto modo di apprezzare le capacità e le competenze professionali e umane dell’amica Maria Teresa. E abbiamo preso atto del suo interesse a promuovere i principi liberali ed europeisti alla base del nostro partito - hanno detto La Rocca Ruvolo e Gallo - . Siamo sicuri che la presenza e il coordinamento di Maria Teresa Geraci in questa parte del territorio agrigentino sarà molto importante per un movimento politico in forte crescita e pronto ad altri successi in tutta la provincia".

"Ringrazio gli onorevoli Riccardo Gallo e Margherita la Rocca Ruvolo - dichiara Maria Teresa Geraci - per questo incarico che affronterò con passione, umiltà e spirito di servizio. Avrò la possibilità di battermi in prima linea per gli ideali di Forza Italia con cui mi trovo in perfetta sintonia. Voglio creare a Naro un partito forte che rivendichi la propria identità e che si muova sulla linea moderata tracciata dall’onorevole Gallo anche in vista delle scadenze elettorali regionali e nazionali".