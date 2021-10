"Poste aperte anche il pomeriggio", il consiglio comunale di Naro sottoscrive documento

Fare aprire il pomeriggio l'ufficio postale di Naro. Durante il consiglio comunale di questa sera, su iniziativa del consigliere del Pd Calogero Licata, è stato firmato un documento per sensibilizzare e far fare chiarezza. A condividere l'azione e il documento è stato anche il gruppo consiliare " Insieme si può" e i pochi consiglieri di maggioranza presenti in aula. "Non si capisce perchè in altri centri limitrofi, più piccoli di Naro, le Poste sono aperte pure di pomeriggio e a Naro no" - hanno scritto - .