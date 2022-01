Nuova forza politica di centro, Ignazio Cutrò è il presidente di Nuovi Orizzonti per l'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Lotta alla criminalità organizzata e sviluppo della cultura della legalità, questi sono fra i principi che hanno ispirato i fondatori di NoI (Nuovi orizzonti per l'Italia), la nuova forza politica presieduta da Ignazio Cutrò che, unitamente all'altro testimone di giustizia Pino Masciari sono fra i fondatori del partito di centro. Il battesimo ufficiale è avvenuto nei giorni scorsi nella sala caduti di Nassirya di Palazzo Madama, al Senato. Segretaria politica di NoI è l'ex ministro della difesa Elisabetta Trenta mentre il tesoriere è Nicola Cecchini.

“Nell'estate scorsa – dice il presidente di NoI Ignazio Cutrò – avevo accettato di farmi portavoce delle istanze di quanti, per le loro scelte di Legalità, ripudiano le mafie e tutte le condotte illecite che penalizzano i cittadini onesti. Avevo aderito a un partito che però, nonostante i proclami, non si è mai discostato dal vecchio modo di fare politica. Per questo motivo, insieme al collega testimone di Giustizia Pino e agli amici Elisabetta e Nicola, abbiamo pensato a questo nuovo progetto politico che mira solo a tutelare gli interessi e i diritti dei cittadini”.

In attesa della costituzione dei gruppi parlamentari, Nuovi orizzonti per l'Italia, si prepara alle prossimi appuntamenti elettorali. In Sicilia non si esclude una candidatura diretta del presidente del partito Ignazio Cutrò.