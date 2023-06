Il M5S dona 1700 pc alle scuole siciliane: ecco dove in provincia

Ci sono anche due scuole dell'Agrigentino tra quelle che riceveranno materiale scolastico dal Movimento 5 Stelle. Ad annunciarlo è lo stesso partito in una nota a firma del coordinatore regionale, Nuccio Di Paola.

“Sulla scuola pubblica non si taglia, si investe. Come M5S con il governo Conte lo abbiamo sempre detto e lo abbiamo sempre fatto. Mentre Meloni dispone di accorpare gli istituti scolastici, soprattutto del Sud, noi del M5S doniamo 1 Milione di euro dei nostri stipendi a circa 200 scuole pubbliche per acquistare dotazioni informatiche e per rendere più moderne le nostre scuole. Faccio i miei complimenti a tutti gli istituti scolastici in particolare ai 31 istituti scolastici siciliani che hanno partecipato alla nostra iniziativa e che riceveranno le dotazioni informatiche”.

L'iniziativa, su base nazionale, stata ufficializzata in queste ore dal presidente del M5S Giuseppe Conte ed è stata battezzata "Fare Scuola Digitale". Trentuno gli istituti siciliani scelti tra quelli che avevano presentato domanda.

In provincia si tratta de l'Ic "Giovanni Verga" di Canicattì e l'Ic "San Giovanni Bosco" di Naro. Tutte riceveranno dei pc portatili.