Scontri interni al M5S di Porto Empedocle? Ersini: "Solo dicerie"

Spaccature interne al Movimento 5 Stelle di Porto Empedocle in vista delle amministrative? Solo una "diceria". E' una replica netta e in pieno stile "Grillino" quella inviata alle testate giornalistiche dal consigliere comunale Salvo Ersini che, appunto, smentisce l'ipotesi che in casa 5 Stelle vi sia un momento di crisi connesso, come avevamo scritto, ad una "resistenza" interna all'ipotesi della ricandidatura di Ida Carmina.

Scontri che, dice Ersini, non esistono. "Il meet up tutto è coeso e unito con l'amministrazione attuale - dice - che lavora da 5 anni, e fino, a fine mandato per la città di Porto Empedocle.Tutto ciò che riguarda le elezioni comunali che avverranno nei prossimi mesi verrà comunicato dagli stessi portavoce che analizzeranno e metteranno in campo le migliori risorse che negli anni hanno rimpolpato e fatto crescere il Movimento".