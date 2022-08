Parlamentarie del Movimento 5 Stelle, in tanti in corsa per un posto alla Camera

E' tutto pronto per le "Parlamentarie" del Movimento 5 stelle, chiamate, anche dagli stessi appartenenti al partito "Cliccarie" con malcelato sospetto verso un sistema che, a tutti gli effetti, garantirà - grazie alla legge elettorale - un posto sicuro a Roma anche potendo contare solo su poche decine (o centinaia) di clik sul web.

In queste ore sono diversi gli appartenenti al M5S che stanno annunciando la propria candidatura. La prima, in ordine di tempo, era stata l'ex sindaco Ida Carmina che con una lunga diretta sui social aveva annunciato che gli era stata chiesta la disponibilità a cimentarsi nelle Parlamentarie. "Dopo aver riflettuto a lungo ed essermi confrontata con altri sindaci - ha spiegato - ho deciso di candidarmi".

Ad accompagnare con un messaggio social la decisione è stato anche l'uscente Filippo Perconti. "Continuo a credere nel nostro modo di fare politica - ha scritto - nel nostro perseguire obiettivi difficili e di rottura rispetto al passato e nel totale interesse della comunità, senza alimentare quella fallimentare politica fatta di promesse di posti di lavoro o favoritismi personali".

Se in atto non si ha notizia dell'eventuale disponibilità alla ricandidatura dell'altra uscente alla Camera, Rosalba Cimino, altri nomi tra coloro che sono candidati alle "Parlamentarie" filtrano grazie a coloro che sono registrati sul portale per il voto. Una è certamente un'altra uscente, Vita Martinciglio (il collegio è Agrigento, Caltanissetta e Trapani) e due volti noti: l'ex assessore all'Ecologia proprio di Ida Carmina Giuseppe Sicilia, in questi anni nella "squadra" di Giampiero Trizzino e il consigliere comunale di Casteltermini Luca Nobile.