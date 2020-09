Ecobonus 110%, evento M5S in città per discutere dell'incentivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Ristrutturare casa a costo zero con sconto in fattura, detrazione fiscale al 110%, parleremo ad Agrigento del Superbonus 110%, e di come accedervi, il 25 settembre alle 17.30 al Bar Portapò, con il Deputato Nazionale Luca Sut della Commissione Attività Produttive.

Sono orgoglioso del lavoro svolto a Roma in questi mesi. Questa è una norma che può migliorare la vita di tante persone e risollevare l'edilizia locale, motivi per cui è importante poter spiegare insieme ai miei colleghi Perconti, Marinello e De Caro, proprio nella mia città, le novità introdotte dal Decreto Rilancio legate al tema dell'efficientamento energetico. Il super bonus al 110% è uno strumento che consente di rendere la propria abitazione più efficiente e più sicura, realizzando importanti interventi di ristrutturazione edilizia, lavori di efficientamento della propria classe energetica e interventi di adeguamento antisismico a costo zero.

Invito la cittadinanza tutta a partecipare all'evento sul Superbonus, il mondo delle imprese e delle associazioni della Provincia. A seguire aperitivo per conoscere la nostra squadra di cittadini candidati al Consiglio Comunale per le amministrative di Agrigento e la nostra candidata a Sindaco Marcella Carlisi.