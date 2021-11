Zicari plaude alla nuova ordinanza sulla movida: "I giovani ora siano responsabili"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Un Appello ai giovani avventori: senso civico e di responsabilità

" Agrigento, consentito l'asporto fino a chiusura nei locali: bene.

Ringrazio l'Amministrazione Attiva ed i Colleghi che come Mario Fontana, ad esempio, hanno sollecitato la revoca dell' ordinanza 120 del 13 Settembre.

Consentire la vendita non in vetro delle bevande fino a chiusura è un provvedimento giusto e che aiuta le attività commerciali nella ripresa post lockdown.

Un appello agli avventori, però, soprattutto i più giovani: ragazzi bevete con moderazione, ricordatevi di mantenere le distanze di sicurezza che il Covid ancora non è stato debellato, non abbandonate i bicchieri per strada!

Dobbiamo dimostrare senso civico e di responsabilità: manteniamo le distanze e buttiamo i bicchieri negli appositi contenitori (che un domani spero siano degli ecopunti: piccoli mezzi mobili per la raccolta multimateriale dedicati alle zone della movida).

Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo agli esercenti: aiutiamoli a continuare a lavorare bene!"