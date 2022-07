Morte del piccolo Domenico, Di Caro (M5S): “Accertare cause, ma le infezioni negli ospedali sono troppe e lo denuncio da tempo”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

“Si accertino al più presto le cause e le eventuali responsabilità che hanno portato al decesso del piccolo Domenico, stroncato in ospedale, a quanto pare, da un batterio killer. Di certo c'è che le infezioni contratte nelle corsie d'ospedale sono troppe. Personalmente lo denuncio da tempo: ho presentato in merito un'interrogazione all'Ars più di 3 anni fa e ancora attendo risposte”. Lo afferma il deputato del M5S all'Ars, Giovanni Di Caro.

“L'atto parlamentare, presentato a giugno del 2019 e trasmesso al governo regionale il 22 luglio dello stesso anno – racconta Di Caro - sta facendo le ragnatele negli uffici dell'assessorato alla Salute, senza che nessuno si sia degnato di darci risposte. Eppure si tratta di un fatto grave, come testimoniano le numerose denunce che ho raccolto in merito da cittadini e medici. Ci sono gravissime criticità sulle gestione, sorveglianza e controllo delle infezioni correlate all'assistenza, (ICA), come sono gravi le criticità sul contrasto all'antibiotico resistenza. L'assessore Razza ci dica cosa sta facendo per arginarle”.