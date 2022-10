Tiziana Sparacino è il nuovo commissario coordinatore della Dc a Montevago. La nomina è stata conferita dal commissario regionale della Democrazia Cristiana Totò Cuffaro.

Tiziana Sparacino è una insegnante della scuola primaria, specializzata sul sostegno. “Sono già tante le richieste di adesione da parte dei miei concittadini, con i quali mi impegno a creare un punto di riferimento della Democrazia Cristiana per la mia città e ad essere al servizio del Paese, attraverso tutte le forme e modalità di intervento, anche in collaborazione con le diverse istituzioni” - ha dichiarato Tiziana Sparacino - .

"Un plauso va a Carmelo Pace che, con spirito di appartenenza reale e concreto e con la costante presenza sul territorio, sono certa che ci rappresenterà nel migliore dei modi in seno all'Ars. Il suo slogan 'Presente....Sempre', è in realtà il suo modus operandi che ci farà da guida. Infine – conclude il nuovo commissario coordinatore della Dc a Montevago -, un sentito ringraziamento va al commissario regionale Totò Cuffaro per non aver mai smesso di credere nella rinascita della Democrazia Cristiana”.