Montevago, in arrivo oltre 3,5 milioni per bonifiche amianto e ristrutturazione municipo

Finanziamenti per oltre tre milioni e seicentomila euro in arrivo a Montevago con la programmazione del fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027.

Esprime soddisfazione il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo. "Grazie al piano Fsc, che sarà siglato oggi a Palermo dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, anche nel nostro piccolo comune – dice il primo cittadino - potremo realizzare importanti interventi in materia di bonifiche ed efficientamento energetico. Finalmente, dopo anni di attese e sollecitazioni, riemergono i fondi per le bonifiche dell’amianto ereditato dalla ricostruzione post terremoto del ’68 e vengono stanziate nuove risorse per la ristrutturazione del palazzo comunale".

“E’ un altro degli interventi di un certo rilievo – conclude La Rocca Ruvolo - che possiamo realizzare grazie a un lavoro di squadra tra l’amministrazione, l’ufficio tecnico comunale e gli assessorati regionali all’Energia e all’Ambiente. Sono progetti importanti per la nostra comunità che abbiamo seguito con grande attenzione per non farci sfuggire quest’altra opportunità di finanziamento”.