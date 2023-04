La Dc cresce anche a Montallegro: aderisce il consigliere comunale Simona Garufo

Nell’Agrigentino non si arresta il processo di crescita della Democrazia Cristiana. Il deputato regionale Carmelo Pace, capogruppo della Dc all’Ars, e Francesco Maniscalco, commissario cittadino del partito, hanno annunciato l’adesione di Simona Garufo, consigliere comunale di maggioranza di Montallegro, eletta nell’ottobre del 2021 in una lista civica a sostegno del sindaco in carica, Giovanni Cirillo.

“Il consigliere comunale Simona Garufo – dichiarano Carmelo Pace e Francesco Maniscalco – ha manifestato la volontà di condividere il percorso politico della Democrazia Cristiana, facendo propri gli ideali del partito. Siamo felici di accoglierla, e con lei di avere una rappresentanza in seno al consiglio comunale di Montallegro, certi che con il senso di responsabilità e l’impegno che la contraddistinguono, potrà dare voce alla componente moderata della nostra comunità”.

“Sono felice – commenta Simona Garufo - di sposare questo progetto politico e di aderire a un partito dai sani valori, dove militano tantissimi giovani che come me hanno voglia di impegnarsi nell'interesse della comunità in cui viviamo”.