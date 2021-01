Approvata la mozione di sfiducia: Montallegro non ha più il sindaco

Il consiglio comunale ha approvato - all'unanimità - la mozione di sfiducia. Caterina Scalia, da ieri sera, non è più il sindaco di Montallegro. Decade, naturalmente, anche la stessa Assise. Tutti a casa, dunque, a Montallegro dove lo stesso primo cittadino aveva prima annunciato le dimissioni, poi aveva fatto marcia indietro e dove, nel frattempo, appunto, era stata presentata la mozione di sfiducia da parte di 4 consiglieri comunali d'opposizione e uno di maggioranza.

La delibera del consiglio comunale è immediatamente esecutiva. Da oggi, e fino alla nomina di un commissario, l'ordinaria amministrazione verrà garantita dal vice sindaco Salvatore Iatì che è stato nominato appena 3 giorni fa in sostituzione del dimissionario Francesco Schembri Volpe. "Vi chiedo scusa se ho sbagliato ad amministrare" - ha detto in diretta web l'ormai ex sindaco Caterina Scalia - .