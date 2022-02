Modifiche al Pnrr e nuova casa comunità a Cammarata, la soddisfazione del gruppo “Diventerà bellissima”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Grande soddisfazione del gruppo "Diventerà bellissima" di Cammarata - con il coordinatore Infantino, l'assessore Alfonso Di Piazza ed il consigliere comunale Nazareno Reina, insieme all'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Mangiapane - per la notizia ufficiale sulle modifiche al Piano operativo regionale rivolte al territorio agrigentino in materia di programmazione dei fondi del PNRR destinati al settore socio sanitario.

"Rispetto alla proposta formulata dall’Asp di Agrigento, che non includeva una casa di comunità a Cammarata, l’assessore Razza ha accolto la richiesta di Giusi Savarino che aveva suggerito di aggiungere al piano presentato dall’Asp per la provincia di Agrigento una casa di comunità proprio a Cammarata senza privare, nel farlo, altri territori dell’entroterra agrigentino.

Un’ottima notizia per le nostre comunità che potranno, così, giovare dell’arricchimento dell’offerta sanitaria, di una piena copertura dell’intero territorio con l’ammodernamento delle strutture e di un serio potenziamento dell’assistenza sanitaria con l’inserimento di nuove figure professionali".