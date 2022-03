Strage di Ravanusa e scuola distrutta dai vandali a Favara, il sottosegretario Floridia: "Il Governo è presente”

Anche la politica ha contribuito alla raccolta di fondi per l'emergenza dovuta alla strage di via Trilussa con il gruppo del M5S all'Ars che ha donato cinquanta mila euro

Tour agrigentino oggi per il sottosegretario presso il ministero dell'Istrizione Barbara Floridia, l'esponente siciliana del governo Draghi in mattinata è stata accolta nell'istituto comprensivo “Alessandro Manzoni” di Ravanusa, la tristemente nota “scuola blu” della strage di via Trilussa.

Dalla città del monte Saraceno, l'onorevole Floridia ha reso omaggio al professore Pietro Carmina, vittima dell'esplosione e annunciato il sostegno del Miur nei lavori di consolidamento del plesso scolastico danneggiato dall'esplosione. Successivamente, la delegazione ministeriale unitamente ad una rappresentanza parlamentare si è poi spostata a Favara dove, con i fondi del Pnrr potrebbe giungere la tanto attesa ricostruzione della scuola media “Barone Mendola”, istituto inizialmente dichiarato inagibile dallo stesso Comune e successivamente completamente vandalizzata e depredata. La neo amministrazione di Favara, ha accelerato l'iter di progettazione e spera nelle risorse del piano nazionale di resilienza per la realizzazione dell'opera.

Da Favara, il deputato regionale Giovanni Di Caro ha anche annunciato la donazione del gruppo parlamentare del Movimento cinque stelle di cinquanta mila euro alla città di Ravanusa, risorse che, nelle settimane successive alla tragica esplosione, sono state impiegate per la preventiva messa in sicurezza degli edifici dichiarati inagibili.