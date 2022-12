Migranti, Musumeci: "L'Ue non ha più una politica per il Mediterraneo"

“Da oltre vent’anni l’Unione europea non ha più una seria politica per il Mediterraneo. E l’Africa è diventata nel frattempo la terra di conquista delle potenze economiche cinese e russa”. Lo ha dichiarato Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, intervenendo a Cagliari al Festival della cultura, in corso nell’ex Manifattura.

“Il fallimento della zona di libero scambio, che era uno degli obiettivi della Conferenza di Barcellona, è solo uno degli esempi che confermano come Bruxelles abbia rivolto i propri interessi verso Est, dimenticando che l’Europa conta nel mondo se conta nel Mediterraneo. E l’Italia vuole essere punto di riferimento per quei Paesi, europei e della sponda Sud, che intendono costruire una stagione di pace e di cooperazione, ma anche di solidarietà, a cominciare dal dramma dei migranti. Dobbiamo sottrarre quelle persone alla mafia degli scafisti e applicare regole chiare, in una cornice di legalità, da definire assieme ai Paesi di imbarco”.

(fonte: Adnkronos)