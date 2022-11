Migranti, il ministro dell'Interno al Senato: "100 mila nei sistemi di accoglienza, posti saturi e criticità"

"Ci sono 100mila migranti nel sistema di accoglienza e le prefetture segnalano una saturazione dei posti disponibilità e criticità". Lo ha riferito, nella sua informativa al Senato, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il capo del Viminale non ha fatto distinguo ed ha fornito un numero generale, relativo a tutta la penisola. Fra le più realtà "sature" c'è però - e va evidenziato - quella della provincia di Agrigento dove la Prefettura non sa più neanche dove collocare le migliaia e migliaia di migranti che, nelle ultime settimane, sono sbarcati a Lampedusa.

Ecco i vari passaggi dell'informativa del ministro dell'Interno.

Accoglienza e sicurezza

'La sostenibilità dell'accoglienza si misura anche in termini di impatto sulla sicurezza della nostre comunità. Non c'è dubbio che il percorso da seguire è quello di governare le migrazioni anziché subirle. La necessità di governare i flussi e di fermare le partenze illegali trova conferma anche nelle difficoltà che sta incontrando il sistema nazionale di accoglienza. Sono difficoltà che ben conoscono i prefetti e sindaci e che mettono a dura prova la sostenibilità dell'intero sistema con evidenti ricadute in termini di inefficienza dei servizi offerti, di lievitazione dei costi e non ultimo di capacità di assicurare un'effettiva integrazione delle persone''.

Priorità assoluta tutela dignità

"La priorità assoluta è la tutela della dignità delle persone. Questa è la lente attraverso cui mettere a fuoco le decisioni dell'Esecutivo a cui spetta il compito di governare i flussi migratori" - ha riferito in aula il ministro dell'Interno - . ''L'azione del governo è e sarà sempre ispirata a umanità e fermezza. Non abbiamo nessuna intenzione di venire meno ai doveri di accoglienza e solidarietà nei confronti di persone in fuga da guerre e persecuzioni, al contempo affermiamo con determinazione il principio che in Italia non si entra illegalmente e che la selezione di ingresso in Italia non la faranno i trafficanti di esseri umani''.

+56% richieste asilo, in maggioranza negate

"Nel 2022 si registrano 69mila richieste di asilo, il 56% in più rispetto allo scorso anno. Ed il 57% di quelle esaminate si sono concluse con i diniego; significa che la maggioranza dei migranti che arrivano in Italia è spinta da motivazioni economiche e non ha titolo di restare in Italia".

Navi ong sono fattori di attrazione migranti

"La presenza di navi ong continua a rappresentare un fattore di attrazione, un 'pull factor'" per i flussi di migranti e sono importanti anche per "le organizzazioni criminali che basano il loro modus operandi sulla presenza di assetti ong nell'area".

Serve nuova politica europea

La forma volontaristica del meccanismo di redistribuzione dei migranti "non riesce a decollare, serve una nuova politica europea realmente basata sul principio di solidarietà". Governare i flussi migratori è, ''come ha affermato il presidente Meloni'', una di quelle ''sfide epocali che non possono essere affrontate dai singoli Stati, sulle quali è arrivato il tempo che l'Unione europea sviluppi una grande politica per le migrazioni''.

Per anni non tenuto conto benessere nazionale

"Sul tema dei migranti "per anni non si è tenuto conto del benessere nazionale, ma la gestione del fenomeno non può essere abbandonata allo spontaneismo e tanto meno ai trafficanti di uomini. Così si mette a repentaglio la vita dei migranti stessi e la sicurezza dei cittadini dei Paesi di destinazione dei flussi".