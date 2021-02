La fiducia al Governo Draghi fa una "vittima" eccellente: Michele Sodano fuori dal M5S

Il deputato agrigentino Michele Sodano non è più parte del Movimento 5 Stelle. A deciderlo, con una nota, è stato lo Stesso M5S con una nota firmata dal deputato Davile Crippa in seguito all'astensione, al momento del voto della fiducia al Governo Draghi alla camera del parlamentare.

"Caro Michele - dice la lettera - l'attività del gruppo è informata ai principi di partecipazione, trasparenza, responsabilità, nell'ambito della leale collaborazione tra i suoi componenti. Dal resoconto della seduta risulta che tu abbia votato in difformità dal Gruppo in occasione della mozione di fiducia al Governo. Tale fatto, oltre a denotare il mancato rispetto delle decisioni assunte dagli iscritti con la votazione in rete, e, conseguentemente degli organi del Movimento, pregiudica l'immagine e l'azione politica del Gruppo parlamentare".

Quindi, "su indicazione del capo politico dispongo - la tua immediata espulsione dal gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, senza ratifica degli iscritti".

Le voci si erano inseguite fin da ieri sera, e l'incertezza aveva regnato sovrana soprattutto perché, dentro il Movimento 5 Stelle, non apparivano univoche le scelte rispetto a chi non avesse votato la fiducia al Governo Draghi. L'idea iniziale, infatti, era di "cacciare" solo coloro che si fossero esposti con un voto contrario, poi, poco dopo, si è chiarito che era da considerarsi un "No" anche l'astensione o l'uscita dall'aula. "Sì" alla fiducia hanno votato i deputati Perconti e Cimino.

Il parlamentare, del resto, era stato chiaro sui social: "Fiducia a Draghi solo se su giustizia e ambiente non si faranno passi indietro. Sia Forza Italia che Lega hanno dichiarato, negli interventi precedenti al mio - diceva -, che "la riforma della prescrizione deve essere bloccata", che "lo stupido ambientalismo dei 5 Stelle non può fermare il Paese". Senza garanzie, a queste condizioni l'Italia del domani non può starci".