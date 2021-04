Sodano: "Draghi ha stanziato le metà delle risorse di Conte, no convinto al def"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Come possiamo accettare che il Governo Italiano si limiti a mettere in campo un misero scostamento di bilancio di 40 Miliardi? E' quanto è stato annunciato nel Documento di Economia e Finanza del 2021, per il quale ho espresso voto contrario. Per mesi infatti ho sostenuto che avremmo dovuto disegnare una linea di aiuti per il 2021 di almeno 100 Miliardi, ma trovo assurdo che addirittura le risorse stanziate saranno meno della metà rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Infatti, per il periodo marzo-maggio 2020 sono stati stanziati 80 miliardi, oggi solo 40 che dovranno coprire i mesi da gennaio a maggio 2021.

Si dirà lo Stato non può continuare ad indebitarsi. E' un errore. Non solo lo Stato può farlo e deve rimettere in discussione le tremende limitazioni imposte da Bruxelles, ma l'alternativa sarebbe ben più tragica: far indebitare i propri cittadini o constringerli a non riaprire mai più. Il Governo Lega, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Forza Italia, guidato da Mario Draghi, è un totale fallimento.